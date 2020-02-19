Александр Козловский о конфликте в гимназии: Для меня как мужчины - это недопустимо

«Правовую оценку инцидента в ЛавровскойГимназии вынесут правоохранительные органы.

Но всем нам следует, прежде всего, разобраться в истории и сути конфликта, а это требует времени», - такое мнение высказал депутат Государственной Думы Александр Козловский об инциденте в Лавровской гимназии Печорского района на своей странице в Facebook.

По словам Александра Козловского, нужно выяснить все обстоятельства произошедшего:

«А пока мы видим, с одной стороны, - учителя….Убежден, что выдергивать стул из-под ученика – не лучший метод воспитания.

С другой стороны — удар!

Для меня как мужчины - это недопустимо! Не могу себе представить обстоятельства и причины, которые могут оправдать НЕДНОКРАТНЫЕ удары по лицу женщины, женщины, которая годится тебе в матери, которая заведомо слабее тебя в разы…

Но…. Надо выяснить все обстоятельства…».

Напомним, что в соцсетях появился ролик инцидента в Лавровской гимназии Печорского района. На видео видно, как в ходе конфликта педагог выдергивает стул из-под сидящего на нем подростка, а тот бьет учительницу по лицу.