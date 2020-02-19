Фильм Дудя о ВИЧ показали в исправительной колонии в Середке

Документальный фильм российского журналиста Юрия Дудя «ВИЧ 2020» показали осужденным исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в Середке. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, фильм вызвал оживленную дискуссию после просмотра из-за количества фактуры и поучительных историй главных героев ленты.

«Демонстрация подобного материала приносит значительную пользу в необходимой профилактике болезни, которая реализуется, главным образом, через просвещение осужденных», - заметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.

Отметим, что фильм Юрия Дудя положительно оценили в федеральном Министерстве здравоохранения. Работа была одобрена заместителем министра здравоохранения Олегом Салагаем. Также фильм вызвал широкую общественную поддержку научно-культурного сообщества страны.