На развитие массового спорта Псковской области направят около 137 млн рублей

На развитие массового спорта Псковской области направят дополнительно около 137 млн рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Часть суммы - 50 млн рублей - будет потрачена на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Субсидию в размере около 87 млн рублей направят на капитальные вложения в объекты спортивной инфраструктуры, финансирование которых не было запланировано в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«Средства выделены региону по заявкам, которые были сформированы ранее. Около 87 млн рублей планируется направить на строительство бассейна в Великих Луках. Вторая часть субсидии пойдет на закупку оборудования для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Их установка планируется в Печорском и Себежском районах», - отметили в областном комитете по спорту.

Всего на проекты по развитию массового спорта в регионах России, согласно распоряжению председателя правительства РФ, будет направлено 2 млрд рублей.