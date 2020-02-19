Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Пиломатериалы из Белоруссии не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор

19 февраля 2020 года, 10:20

Пиломатериалы из Белоруссии не пропустили в Псковскую область. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 17 февраля на российско-белорусском участке границе в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе Псковской области было досмотрено автотранспортное средство, перевозившее пиломатериалы хвойных пород в количестве 32,4 м3. Подкарантинная продукция следовала из Витебской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе контроля документов инспектор Россельхознадзора обнаружил, что в предъявленном фитосанитарном сертификате присутствует двойная печать, что даёт основания усомниться в достоверности указанных сведений. Предъявленный сертификат признан недействительным. Поэтому ввоз пиломатериалов на территорию Российской Федерации запрещен. По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изображение маршала Рокоссовского может появиться на одном из зданий Пскова
Наибольшее количество обращений псковских ветеранов связано с медицинской помощью
В Псковской области вводится бесплатный проезд для участников войны
Вера Емельянова: Ген патриотизма у псковичей есть
Общая площадь Псковской областной библиотеки после реконструкции увеличится на 800 квадратных метров
В Гдове пьяный угонщик автомобиля врезался в забор и был задержан росгвардейцами
Подрядчик подготовил цепные мосты в Острове к капитальному ремонту
Александр Козловский о конфликте в гимназии: Для меня как мужчины - это недопустимо
Новым руководителем Псковской таможни стал Сергей Дьячков

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичка открыла игровую комнату, чтобы не отмечать детские праздники дома

Экономика / Я – социальный предприниматель
18 февраля 16:55

Псковичка открыла игровую комнату, чтобы не отмечать детские праздники дома

Пока дети висят на пальме, изучают лабиринт или интересные профессии, родители могут отдохнуть за чаем, а кормящие мамы - уединиться в закрытом уголке.
Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Экономика
14 февраля 15:44

Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Печорам – ярмарку, Талабам – причал, Пскову – туристский центр на набережной
С ног на голову

Экономика / Я – социальный предприниматель
12 февраля 11:55

С ног на голову

Псковская пара потратила свадебный подарок на то, чтобы превратить заброшенное заводское помещение в уютный и современный центр для хип-хопа