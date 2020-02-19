Пиломатериалы из Белоруссии не пропустил в Псковскую область Россельхознадзор

Пиломатериалы из Белоруссии не пропустили в Псковскую область. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 17 февраля на российско-белорусском участке границе в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе Псковской области было досмотрено автотранспортное средство, перевозившее пиломатериалы хвойных пород в количестве 32,4 м3. Подкарантинная продукция следовала из Витебской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе контроля документов инспектор Россельхознадзора обнаружил, что в предъявленном фитосанитарном сертификате присутствует двойная печать, что даёт основания усомниться в достоверности указанных сведений. Предъявленный сертификат признан недействительным. Поэтому ввоз пиломатериалов на территорию Российской Федерации запрещен. По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.