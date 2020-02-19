Псковские пограничники приняли Эстафету Победы от белорусских коллег

18 февраля в Себежском районе, на стыке трех границ, сотрудники Пограничного управления по Псковской области приняли Эстафету Победы от представителей Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на белорусской стороне участники патриотической акции провели митинг у монумента героям-комсомольцам деревни Прошки, возложили цветы к местам захоронения воинов. Псковские пограничники приняли от белорусских коллег кубок в виде пограничного столба – символ Эстафеты Победы. После чего участники встречи перешли на российскую сторону, где возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Марии Пынто. Продолжил праздничное мероприятие концерт с участием творческих коллективов Псковской области.

Эстафета Победы проходит вдоль внешних границ государств-участников Содружества Независимых Государств и посвящена 75 годовщине Победы советских войск над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Ее основной целью является единение народов и укрепление сложившейся дружбы стран СНГ, сохранение и увековечивание памяти о героической борьбе наших народов против фашизма. Далее символ Эстафеты Победы проследует по южным рубежам России в страны СНГ. Завершится патриотическая акция 28 мая 2020 года в Москве.

В Эстафете Победы принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Псковской области, Министерства обороны России, ветераны пограничных войск, члены военно-патриотических клубов, организаций, школьники.