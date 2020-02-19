Губернатор поручил провести комплексную проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии

Региональные комитеты по региональному контролю и надзору и по образованию проведут проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии Печорского района. Как сообщает пресс-служба администрации области, такое поручение дал глава региона Михаил Ведерников руководителям комитетов Татьяне Смирновой и Александру Седунову во вторник, 18 февраля.

В гимназии произошел конфликт между учителем и учеником, видео которого было размещено в соцсетях.

Губернатор подчеркнул, что правовая оценка произошедшему событию будет дана в самое ближайшее время. По итогам проверок будут приняты решения в отношении участников конфликта.

Также по поручению главы региона будет оказано содействие в проведении проверки по факту инцидента в Лавровской гимназии, которая проводится территориальным управлением МВД России.