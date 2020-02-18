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Общество / Важная дата

Автобусы Псковской области празднично оформят в честь Дня Победы

18 февраля 2020 года, 17:31

Автобусы Псковской области празднично оформят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Концепция оформления транспортных средств будет единой для всей страны. Псковские перевозчики идею поддержали, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автобусы Псковской области празднично оформят в честь Дня Победы
Автобусы по всей стране будут оформлены в едином стиле
фото с http://www.pskov.ru/

Кроме этого, в автобусах, на железнодорожном вокзале и аэропорту «Княгиня Ольга» в Пскове будут размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев, каждой из которых будет присвоен QR-код, ведущий на видеоролик о герое, аудио- и видеоматериалы.

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