Автобусы Псковской области празднично оформят в честь Дня Победы

Автобусы Псковской области празднично оформят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Концепция оформления транспортных средств будет единой для всей страны. Псковские перевозчики идею поддержали, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Кроме этого, в автобусах, на железнодорожном вокзале и аэропорту «Княгиня Ольга» в Пскове будут размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев, каждой из которых будет присвоен QR-код, ведущий на видеоролик о герое, аудио- и видеоматериалы.