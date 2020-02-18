Жители Плюсского района отметили годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Война прошлась катком по району, - сказал в ходе митинга глава района Виталий Аршинов. - Много сил и труда потратили наши родители и деды на его восстановление. Каждый год 18 февраля мы приходим сюда, чтобы почтить их память и показать, что мы помним, какими жертвами была завоёвана свобода».

К ветеранам и юному поколению жителей Плюсского района от имени областного Собрания депутатов обратился Александр Котов. «Мы вспоминаем события давно минувших дней, которые навсегда останутся в нашей памяти. Находясь на самых западных рубежах, Псковская область одной из первых приняла на себя все страдания и ужасы войны. Здесь, в Плюсском районе, погибли тысячи мирных жителей, тысячи наших бойцов пали на фронтах Великой Отечественной, фашистами были разрушены жилые дома, школы, больницы, сожжены деревни. Мы должны помнить об этом», - отметил Александр Котов и высказал слова огромной благодарности ветеранам и труженикам тыла – всем, кто отстоял независимость, восстановил разрушенные города и посёлки.

Поздравил жителей муниципалитета и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «18 февраля 1944 года силы 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта, совместно с партизанами 6-й и 9-й Ленинградских партизанских бригад освободили рабочий посёлок Плюсса. Героическая победа далась нелегко - более 1300 человек отдали жизнь за свободу посёлка. Непростым было и последующее восстановление - Плюсса была практически полностью уничтожена в период оккупации. Однако трудами своих жителей поселок был возрожден. Сегодня это сильный районный центр, где живут смелые и трудолюбивые люди», - отмечено в поздравительном адресе главы региона.

Напомним, Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить германское командование возможности маневрировать войсками. За годы оккупации в Плюсском районе была уничтожена вся социальная инфраструктура и более 3,5 тысяч жилых домов.