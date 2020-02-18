«Барсы» стали чемпионами Пскова по баскетболу

В Пскове прошли Чемпионат и открытое Первенство города по баскетболу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, соревнования проходили с 25 января по 16 февраля.
В Пскове прошли Чемпионат и открытое Первенство города по баскетболу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, соревнования проходили с 25 января по 16 февраля.
В Чемпионате участвовали 15 мужских и женских команд. В итоге первое место заняла команда «Барс», второе - «Абсолютное Динамо», третье - «Политехник».
В открытом Первенстве среди мужских команд первое место завоевала команда «Дно», второе - «Остров», третье - «Редстар», среди женских команд на первом месте - «Энигма», на втором - «Остров», на третьем - «ПсковГУ».