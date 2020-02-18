«Барсы» стали чемпионами Пскова по баскетболу

5 февраля 11:03 В Ледовом дворце скрестили клюшки «Скрюэнболт» из канадского Калгари и псковская дружина «Торнадо» Для зрителей темными лошадками оказались обе команды, новая псковская команда перед этой игрой успела провести только один матч