Психолог о конфликте в гимназии: Реагировать на провокации подростков их же способом неадекватно

«Избежать таких случаев вряд ли удастся, чаще всего они просто заминаются или замалчиваются, не выносится сор из избы. Возрастные особенности тоже налицо, задавить подростка авторитетом сложно. Реагировать на их провокации их же способом неадекватно, это вызовет еще большее сопротивление, выраженное в неприкрытой агрессии», - такое мнение высказала психолог Диана Грибанова о конфликте педагога и учащегося Лавровской гимназии Печорского района.

Диана Грибанова заметила, что ей сложно давать комментарии по событиям, деталей которых она не знает. Но, в первую очередь, она бы «выясняла, со всеми ли учителями подросток вел себя так же, в какой форме высказывались недовольства как со стороны учителя, так и стороны ученика».

По словам психолога, воспитательную функцию современная школа выполняет очень мало, но и возможностей ее выполнять, если в семье она тоже не реализуется, у школы немного. «Уровень загрузки учителей и требований к ним и соответствие оплаты затрачиваемым усилиям не соответствуют друг другу, что ведет к эмоциональному выгоранию учителей. Если учениками не занимается социальный педагог или психолог, у учителей нет никакой поддержки. Хороших специалистов - социальных педагогов, психологов, работающих с трудными подростками и в городе мало, а в деревне и подавно", - отметила Диана Грибанова.

Она также сообщила, что в псковском университете уже готовится курс для работников образования по разрешению конфликтов. «Потому что очень сложно вести себя адекватно, испытывая море негативного отношения к ученику, который ведет себя неподобающе. Но и любое обучение не гарантирует того, что оно будет применено на практике, когда уже есть устоявшийся стереотип поведения с "другими" учениками», - заметила наша собеседница.

Напомним, что в соцсетях появился ролик инцидента в Лавровской гимназии Печорского района. На видео видно, как в ходе конфликта педагог выдергивает стул из-под сидящего на нем подростка, а тот бьет учителя по лицу.