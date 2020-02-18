На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-ой роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На Аллее Победы в Пскове (ул. 128-й Стрелковой Дивизии) состоялось торжественная церемония открытия трех памятных бюстов бойцам 6-й роты , кавалерам ордена Мужества гвардии младшим сержантам Швецову Владимиру Александровичу, Афанасьеву Роману Сергеевичу и гвардии рядовому Травину Михаилу Витальевичу. Все военнослужащие - уроженцы города Пскова.

Гвардии рядовой гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу № 22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награжден орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище № 7. После окончания учебы служил в пограничных войсках, а затем - по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай в Башкортостане.

Легендарному подвигу псковских десантников 1 марта исполнится 20 лет. 20 лет назад 90 героев вошли в историю. Выжили только шестеро против 2500 наемников. 22 присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 получили орден Мужества (63 – посмертно).

2020 год указом президента получил статус памятного еще в 2018 году. На территории всей России начнут устанавливать бюсты героям. В том числе 19 установят на территории Псковской области.