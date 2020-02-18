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Общество

Александр Седунов об инциденте в Лавровской школе: Для нас такие случаи являются вопиющими

18 февраля 2020 года, 12:28

«Для нас подобного рода случаи являются вопиющими», - прокомментировал начальник управления образования Псковской области Александр Седунов инцидент избиения учителя учеником в Лавровской гимназии Печорского района.

По его словам, таких случаев не должно происходить в школе и они не должны влиять на образовательный процесс.

Александр Седунов сообщил, что «в настоящее время подписан приказ о проведении проверки по водоводу инцидента, видео о котором было опубликовано в соцсетях».

«Мы, безусловно, дадим оценку, разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к этому инциденту. После расследования и проверки дадим отчетливые комментарии», - отметил он.

Напомним, что в соцсетях появился ролик инцидента в Лавровской гимназии Печорского района. На видео видно, как в ходе конфликта педагог выдергивает стул из-под сидящего на нем подростка, а тот бьет учителя по лицу. 

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