Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская полиция проводит проверку по факту избиения учителя гимназии

18 февраля 2020 года, 12:11

Полиция проводит проверку по инциденту в Лавровской гимназии Печорского района, о котором стало известно благодаря выложенному в соцсетях видеоролику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На видео видно, что конфликт учителя и ученика заканчивается тем, что педагог выдергивает стул из-под сидящего на нем подростка, а тот бьет учителя по лицу.

«По данному факту начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым дано поручение провести проверку, установить все обстоятельства и принять решение в соответствии с законодательством. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента, проводится работа в учебном заведении», - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Психолог о конфликте в гимназии: Реагировать на провокации подростков их же способом неадекватно
На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-ой роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Великолукский агропромышленный холдинг выплатил 3,4 млн. рублей налогов
Александр Седунов об инциденте в Лавровской школе: Для нас такие случаи являются вопиющими
В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»
Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
В России предлагают не отключать должников от коммунальных услуг
Единую карту жителя Псковской области выбирают в регионе
В псковской музыкальной школе №1 завершается восстановление лепных декоративных элементов в залах

Комментарии

Авторизация
No comments
Тренер с элементами танкиста

Общество / Образование
18 февраля 12:38

Тренер с элементами танкиста

Школьный физрук вывел Куньинский район в спортивные лидеры
Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Общество / Важная дата
18 февраля 10:48

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Родственники погибших приедут в Чечню и в Псков, «Звезда» покажет новый фильм, в деревнях и городах откроют бюсты героев, а «Купол» создадут заново
Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

Общество
17 февраля 17:01

Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

По каким причинам могут отказать и на какую зарплату рассчитывать кандидатам