Псковская полиция проводит проверку по факту избиения учителя гимназии

Полиция проводит проверку по инциденту в Лавровской гимназии Печорского района, о котором стало известно благодаря выложенному в соцсетях видеоролику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На видео видно, что конфликт учителя и ученика заканчивается тем, что педагог выдергивает стул из-под сидящего на нем подростка, а тот бьет учителя по лицу.

«По данному факту начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым дано поручение провести проверку, установить все обстоятельства и принять решение в соответствии с законодательством. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента, проводится работа в учебном заведении», - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.