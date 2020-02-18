В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»

«Земский учитель» - это новая для сферы образования программа. Она предполагает единовременную выплату в размере миллиона рублей педагогам, переехавшим на работу в населённые пункты до 50 тысяч человек.В прошлом году программа была объявлена в рамках нацпроекта «Образование», в этом году будет выделено финансирование на поддержку пяти учителей.

На участие в программе заявки подали уже более 180 педагогов. Сейчас главная задача — сформулировать критерии их отбора. Об этом шла речь на стартовом совещании, который проводил председатель комитета по образованию Псковской области Александра Седуноваю. Участие в нем принял и председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.