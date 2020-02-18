В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»

«Земский учитель» - это новая для сферы образования программа. Она предполагает единовременную выплату в размере миллиона рублей педагогам, переехавшим на работу в населённые пункты до 50 тысяч человек.В прошлом году программа была объявлена в рамках нацпроекта «Образование», в этом году будет выделено финансирование на поддержку пяти учителей.
На участие в программе заявки подали уже более 180 педагогов. Сейчас главная задача — сформулировать критерии их отбора. Об этом шла речь на стартовом совещании, который проводил председатель комитета по образованию Псковской области Александра Седуноваю. Участие в нем принял и председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Не все ясно и жильем, которое должно предоставляться учителям.
фото с http://sobranie.pskov.ru/
Существующие критерии предлагают в первую очередь учитывать опыт и стаж работы педагога, что делает программу недоступной для молодых специалистов. Довольно спорным является и критерий, связанный с отдалённостью сельской школы от областного центра.
«Я внимательно изучил все критерии и меня «резануло», что 10 баллов добавляется претенденту, если школа, где он планирует работать, находится в 200 км от Пскова. Но одно дело на остров Залита поехать работать, а другое – приехать в Переслегинскую гимназию в Великолукском районе. Большая разница», - обратил внимание на необъективность критерия Владимир Яников.
Критерии конкурсного отбора должны быть утверждены и опубликованы не позднее 1 марта. Для дополнительного обсуждения и принятия окончательного решения члены экспертного совета вновь соберутся вместе – следующее совещание запланировано на 24 февраля.