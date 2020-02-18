Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»

18 февраля 2020 года, 12:04

«Земский учитель» - это новая для сферы образования программа. Она предполагает единовременную выплату в размере миллиона рублей педагогам, переехавшим на работу в населённые пункты до 50 тысяч человек.В прошлом году программа была объявлена в рамках нацпроекта «Образование», в этом году будет выделено финансирование на поддержку пяти учителей. 

На участие в программе заявки подали уже более 180 педагогов. Сейчас главная задача — сформулировать критерии их отбора. Об этом шла речь на стартовом совещании, который проводил председатель комитета по образованию Псковской области Александра Седуноваю. Участие в нем принял и председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

В Псковской области более 180 педагогов хотят участвовать в программе «Земский учитель»
Не все ясно и жильем, которое должно предоставляться учителям.
фото с http://sobranie.pskov.ru/

Существующие критерии предлагают в первую очередь учитывать опыт и стаж работы педагога, что делает программу недоступной для молодых специалистов. Довольно спорным является и критерий, связанный с отдалённостью сельской школы от областного центра.

«Я внимательно изучил все критерии и меня «резануло», что 10 баллов добавляется претенденту, если школа, где он планирует работать, находится в 200 км от Пскова. Но одно дело на остров Залита поехать работать, а другое – приехать в Переслегинскую гимназию в Великолукском районе. Большая разница», - обратил внимание на необъективность критерия Владимир Яников.

Критерии конкурсного отбора должны быть утверждены и опубликованы не позднее 1 марта. Для дополнительного обсуждения и принятия окончательного решения члены экспертного совета вновь соберутся вместе – следующее совещание запланировано на 24 февраля.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Психолог о конфликте в гимназии: Реагировать на провокации подростков их же способом неадекватно
На Аллее Победы в Пскове установили бюсты десантников 6-ой роты (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Великолукский агропромышленный холдинг выплатил 3,4 млн. рублей налогов
Александр Седунов об инциденте в Лавровской школе: Для нас такие случаи являются вопиющими
Псковская полиция проводит проверку по факту избиения учителя гимназии
Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
В России предлагают не отключать должников от коммунальных услуг
Единую карту жителя Псковской области выбирают в регионе
В псковской музыкальной школе №1 завершается восстановление лепных декоративных элементов в залах

Комментарии

Авторизация
No comments
Тренер с элементами танкиста

Общество / Образование
18 февраля 12:38

Тренер с элементами танкиста

Школьный физрук вывел Куньинский район в спортивные лидеры
Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Общество / Важная дата
18 февраля 10:48

Как Псковская область готовится к 20-летию подвига 6-й роты

Родственники погибших приедут в Чечню и в Псков, «Звезда» покажет новый фильм, в деревнях и городах откроют бюсты героев, а «Купол» создадут заново
Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

Общество
17 февраля 17:01

Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

По каким причинам могут отказать и на какую зарплату рассчитывать кандидатам