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Общество

Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»

18 февраля 2020 года, 11:09

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил директору Псковской областной филармонии Елизавете Барышниковой возглавить новую организацию в сфере культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
Елизавета Барышникова приняла предложение губернатора
фото с http://www.pskov.ru/

По словам Михаила Ведерникова, в самое ближайшее время в регионе будет образована автономная некоммерческая организация «Псковконцерт». Создаваемая организация возьмет на себя разработку и реализацию наиболее масштабных мероприятий событийного календаря. Первым таким мероприятием станет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.

Елизавета Барышникова приняла предложение, губернатора, поблагодарив за доверие. При этом она сохранит полномочия руководителя Псковской областной филармонии.

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