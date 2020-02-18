Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил директору Псковской областной филармонии Елизавете Барышниковой возглавить новую организацию в сфере культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам Михаила Ведерникова, в самое ближайшее время в регионе будет образована автономная некоммерческая организация «Псковконцерт». Создаваемая организация возьмет на себя разработку и реализацию наиболее масштабных мероприятий событийного календаря. Первым таким мероприятием станет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.

Елизавета Барышникова приняла предложение, губернатора, поблагодарив за доверие. При этом она сохранит полномочия руководителя Псковской областной филармонии.