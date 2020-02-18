Единую карту жителя Псковской области выбирают в регионе

О том, какой будет единая карта жителя Псковской области, шла речь на встрече с представителями банков и национальной платежной системы. Встреча прошла в администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Сагалаевой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичными картами уже пользуются жители шести регионов, еще в десяти регионах, включая Псковскую область, этот вопрос находится в разработке.

Карта является ключом к государственным и коммерческим сервисам. Это одновременно и банковская, и скидочная карта, а также проездной. С ее помощью можно пользоваться медицинскими сервисами, иметь доступ к различным информационным ресурсам. В памяти карты содержаться полная информация о ее владельце, это позволяет ее держателю пользоваться услугами социальных учреждений.

Все предложения будут тщательно проанализированы и рассмотрены представителями региональной власти.