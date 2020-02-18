В псковской музыкальной школе №1 завершается восстановление лепных декоративных элементов в залах

В псковской музыкальной школе школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова не первый месяц идут ремонт. Уже отремонтировали крышу, поставили новые окна, провели гидроизоляцию фундамента и стен подвала, заменили канализационные сети, систему отопления. В цокольном помещении удалось решить проблему сыростью. Работы в цоколе уже практически завершены, в классах уже даже установлены новые потолочные светильники, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В понедельник, 17 февраля, школу посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он прошел по этажам, чтобы понять, как идут работы. Ему рассказали, что сейчас ремонтируются залы на первом и втором этажах, в них, в частности, завершается восстановление лепных декоративных элементов. Кроме того, готовятся к монтажу старинные резные двери, которые тоже отреставрировали.

Обращаясь к подрядчику, губернатор просил ускорить темпы работ, чтобы успеть сдать объект к 1 мая.

Чтобы успеть к обозначенному сроку, будет дополнительно приглашена бригада маляров. Сейчас на объекте работают 30 человек.

Напомним, на ремонт школы направлено 150 млн рублей. Здание школы было построено в 1910 году и является объектом культурного наследия регионального значения.