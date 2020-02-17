Временный мост построят через реку Шесть

На время капитального ремонта моста через реку Шесть в Пушкиногорском районе будет возведена временная переправа. Решение об этом принято в понедельник, 17 февраля во время выезда на место предстоящих работ председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным.

Вместе с представителями местной общественности он осмотрел старый мост. Ездить по нему нельзя, это просто опасно для жизни.

После общения с местными жителями решено проектно-сметную документацию разделить на две части, одна из которых будет касаться возведения временного моста. По словам Бориса Елкина, по временному мосту документация «выйдет уже на следующей неделе», а затем будут объявлены конкурсные процедуры. Предполагается, что временная переправа будет возведена в мае.

Также для удобства местных жителей будет скорректировано расписание автобусов.