Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковским пенсионерам бесплатно помогут освоить планшеты и смартфоны

17 февраля 2020 года, 17:40

Псковское региональное отделение «Союза пенсионеров России» продолжает бесплатное обучение пенсионеров навыкам компьютерной грамотности. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском отделении пенсионного фонда РФ, в этом году расширился спектр предлагаемых услуг. В частности, для слушателей курсов будут организованы тренинги по работе на планшетах и смартфонах.

Обучающая программа состоит из 32 академических часов: на планшетах – 16 часов, на смартфонах – 8 часов. Как отметили в пенсионном фонде, обучение компьютерной грамотности актуально на сегодняшний день не только для пенсионеров Пскова, но и для представителей старшего поколения, живущих в отдаленных районах.

Обучение продолжится на площадках ПсковГУ и Псковского учебного центра «Псков», который имеет филиалы в городе Великие Луки, Невеле и Дно.

Занятия проводятся квалифицированными преподавателями, которые имеют навык обучения с представителями старшего поколения.

Желающим получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: 8(8112) 69-65-92, 8(8112) 75-24-40, 8931 900 71 11.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Временный мост построят через реку Шесть
Объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе открыт для движения
Вадим Прянишников из Великих Лук стал одним из лучших дворовых тренеров страны
В связи с усилением ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Графиком вывоза мусора интересовались жители Красногородского района на встрече с представителем регоператора
Контейнеры объемом 1,5 кубометра установили по адресам по пяти адресам Пскова
На обновление псковского автопарка планируется направить 1.2 млрд рублей
«Экопром»: Системный подход отличает Полновскую волость Гдовского района в реализации экологической реформы
Псковские школы стали участниками всероссийской программы «Школьный музей Победы»

Комментарии

Авторизация
No comments
Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

Общество
17 февраля 17:01

Два человека на место претендуют на службу по контракту в Пскове

По каким причинам могут отказать и на какую зарплату рассчитывать кандидатам
Внутри автозака

Общество
17 февраля 16:38

Внутри автозака

Как попасть в передвижной «стакан», зачем на камерах в спецтранспорте сигнализация и почему беглеца останавливает один укус овчарки
Скачет давление – что делать

Общество / Здоровье
14 февраля 10:52

Скачет давление – что делать

«Качели» могут привести к обмороку даже при смене положения тела