Псковским пенсионерам бесплатно помогут освоить планшеты и смартфоны

Псковское региональное отделение «Союза пенсионеров России» продолжает бесплатное обучение пенсионеров навыкам компьютерной грамотности. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском отделении пенсионного фонда РФ, в этом году расширился спектр предлагаемых услуг. В частности, для слушателей курсов будут организованы тренинги по работе на планшетах и смартфонах.

Обучающая программа состоит из 32 академических часов: на планшетах – 16 часов, на смартфонах – 8 часов. Как отметили в пенсионном фонде, обучение компьютерной грамотности актуально на сегодняшний день не только для пенсионеров Пскова, но и для представителей старшего поколения, живущих в отдаленных районах.

Обучение продолжится на площадках ПсковГУ и Псковского учебного центра «Псков», который имеет филиалы в городе Великие Луки, Невеле и Дно.

Занятия проводятся квалифицированными преподавателями, которые имеют навык обучения с представителями старшего поколения.

Желающим получить подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: 8(8112) 69-65-92, 8(8112) 75-24-40, 8931 900 71 11.