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Транспорт

Объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе открыт для движения

17 февраля 2020 года, 17:30

Объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе Псковской области открыт для движения. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, временное сооружение построено в рамках капитального ремонта моста через реку Шелонь на 10-ом километре автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи.

На капремонт моста предусмотрено 715 млн рублей. В 2019 году финансирование составило 300 млн рублей, в том числе, 268,5 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства произведены подготовительные работы: снят почвенно-растительного слой, вырублен кустарник, устроены технологические площадки для строительно-монтажных работ и хранения материалов, проведены работы по устройству временной объездной дороги и временного объездного моста. Все работы идут в соответствии с графиком.

По словам председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, работы будут завершены в 2021 году, однако большая часть работ будет произведена в этом году. Подрядчик демонтирует мостовое полотно, отремонтирует опоры, заменит балки. За счет того, что балок будет больше, мост станет шире на два метра. Также предусмотрено устройство лестничных сходов, тротуаров, ограждения, освещения.

Открытие движения по временному мосту позволит снять транспортную нагрузку с существующего моста, отменить ограничение по грузоподъемности и приступить к выполнению основных строительно-монтажных работ на объекте.

Автомобильная дорога «Дубровка — Дедовичи» с мостом через реку Шелонь обеспечивает доставку товаров и грузов в поселок Дедовичи, Псковскую ГРЭС и жизнедеятельность прилегающих деревень, а также подъезд к крупному деревоперерабатывающему комплексу полного цикла (ООО «ДЛК», ООО «Лесозавод «Судома»). Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортную доступность района, возможность транспортировки крупных и сверхтяжелых грузов, повышение безопасности дорожного движения.

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