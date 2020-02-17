Вадим Прянишников из Великих Лук стал одним из лучших дворовых тренеров страны

Тренер из Великих Лук Вадим Прянишников отмечен почетной грамотой «Лучший дворовой тренер» на четвертом Всероссийском зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима», который прошел с 14 по 16 февраля в Ленинградской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, награду ему вручила координатор проекта «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единая Россия» — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Роднина.

Вместе с Вадимом Прянишниковым награду получили еще 24 его коллеги из разных регионов России.

В фестивале дворового спорта «Русская зима» приняли участие более 15 тысяч человек из 40 регионов России. В рамках мероприятия прошли соревнования в различных видах спорта, в том числе по дворовому футболу на снегу и хоккею в валенках. Тренеры приняли участие в конференции, где обменялись опытом организации спортивного досуга детей в зимний период.