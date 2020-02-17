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Спорт

Вадим Прянишников из Великих Лук стал одним из лучших дворовых тренеров страны

17 февраля 2020 года, 16:50

Тренер из Великих Лук Вадим Прянишников отмечен почетной грамотой «Лучший дворовой тренер» на четвертом Всероссийском зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима», который прошел с 14 по 16 февраля в Ленинградской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, награду ему вручила координатор проекта «Детский спорт» Всероссийской политической партии «Единая Россия» — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Роднина.

Вместе с Вадимом Прянишниковым награду получили еще 24 его коллеги из разных регионов России.

В фестивале дворового спорта «Русская зима» приняли участие более 15 тысяч человек из 40 регионов России. В рамках мероприятия прошли соревнования в различных видах спорта, в том числе по дворовому футболу на снегу и хоккею в валенках. Тренеры приняли участие в конференции, где обменялись опытом организации спортивного досуга детей в зимний период.

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