В связи с усилением ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» ввел режим повышенной готовности. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Псковэнерго», такие меры приняты вечером 16 февраля в связи с ухудшением метеоусловий на территории области: усилением юго-западного ветра с порывами до 16-21 м/с в северных районах области. Согласно прогнозу, такие же погодные условия сохранятся в течение сегодняшнего дня.

Чтобы предупредить аварийные ситуации, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоданных. Также филиал усилил контроль за состоянием электрических сетей.

В частности, готовы к работе резервные источники энергоснабжения и мобильные подразделения, имеющие транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Псковичей просят строго соблюдать правила техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает круглосуточная бесплатная телефонная линия 8-800-220-0-220.