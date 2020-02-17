Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Графиком вывоза мусора интересовались жители Красногородского района на встрече с представителем регоператора

17 февраля 2020 года, 15:11

Вопросы, касающиеся графика вывоза мусора, состояния дорог, корректировки квитанций и установленного тарифа на вывоз ТКО интересовали жителей деревень Ильинское и Литвинка Красногородского района. Как сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на пресс-службу ООО «Экопром», представители регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области провели встречу с жителями.

В ходе встречи жители деревень выразили опасение, что из-за погодных условий грузовики регоператора не смогут проехать к населенным пунктам. «Все вопросы, в частности, касающиеся состояния дорог, находятся на контроле. Будет также разработан оптимальный маршрут, обследованы дороги, возможности проезда для оказания качественной услуги. В распоряжении компании есть машины разного размера, которые могут подъезжать на любые территории», - заверил их заместитель директора по региональному развитию филиала ООО «Экопром» Антон Васильев.

Также он добавил, что жители населенных пунктов, куда машина не ездит, и услуга не оказывается, вправе написать заявление на перерасчет.

На встрече также обсуждались вопросы о том, где можно получить спецпакеты для отходов и где организован мешковой сбор. По словам Антона Васильева, главы волостей должны направить запрос в компанию «Экопром» с указанием количества людей, проживающих в населенном пункте. ООО «Экопром» предоставляет спецпакеты бесплатно.

Кроме того, на встрече были обозначены проблемные территории, где требуется установка дополнительных контейнеров. Представитель компании сообщил, что недостающие емкости появятся в скором времени там, где они необходимы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объездной мост через реку Шелонь в Дедовичском районе открыт для движения
Вадим Прянишников из Великих Лук стал одним из лучших дворовых тренеров страны
В связи с усилением ветра псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Контейнеры объемом 1,5 кубометра установили по адресам по пяти адресам Пскова
На обновление псковского автопарка планируется направить 1.2 млрд рублей
«Экопром»: Системный подход отличает Полновскую волость Гдовского района в реализации экологической реформы
Псковские школы стали участниками всероссийской программы «Школьный музей Победы»
Пьяный мужчина зарезал двух женщин в Островском районе
Участок дороги протяженностью 4,2 км отремонтируют в Стругнокрасненском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Экономика
14 февраля 15:44

Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Печорам – ярмарку, Талабам – причал, Пскову – туристский центр на набережной
С ног на голову

Экономика / Я – социальный предприниматель
12 февраля 11:55

С ног на голову

Псковская пара потратила свадебный подарок на то, чтобы превратить заброшенное заводское помещение в уютный и современный центр для хип-хопа
У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Экономика / ЖКХ
6 февраля 13:01

У Пскова есть только треть денег на уборку улиц

Снега нет, чиновники все равно опасаются тратить сэкономленное на его уборке