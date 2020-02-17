Графиком вывоза мусора интересовались жители Красногородского района на встрече с представителем регоператора

Вопросы, касающиеся графика вывоза мусора, состояния дорог, корректировки квитанций и установленного тарифа на вывоз ТКО интересовали жителей деревень Ильинское и Литвинка Красногородского района. Как сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на пресс-службу ООО «Экопром», представители регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области провели встречу с жителями.

В ходе встречи жители деревень выразили опасение, что из-за погодных условий грузовики регоператора не смогут проехать к населенным пунктам. «Все вопросы, в частности, касающиеся состояния дорог, находятся на контроле. Будет также разработан оптимальный маршрут, обследованы дороги, возможности проезда для оказания качественной услуги. В распоряжении компании есть машины разного размера, которые могут подъезжать на любые территории», - заверил их заместитель директора по региональному развитию филиала ООО «Экопром» Антон Васильев.

Также он добавил, что жители населенных пунктов, куда машина не ездит, и услуга не оказывается, вправе написать заявление на перерасчет.

На встрече также обсуждались вопросы о том, где можно получить спецпакеты для отходов и где организован мешковой сбор. По словам Антона Васильева, главы волостей должны направить запрос в компанию «Экопром» с указанием количества людей, проживающих в населенном пункте. ООО «Экопром» предоставляет спецпакеты бесплатно.

Кроме того, на встрече были обозначены проблемные территории, где требуется установка дополнительных контейнеров. Представитель компании сообщил, что недостающие емкости появятся в скором времени там, где они необходимы.