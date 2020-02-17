Контейнеры объемом 1,5 кубометра установили по адресам по пяти адресам Пскова. Как сообщает «Псковское Агентство Информации» со ссылкой на пресс-службу ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области, представители компании совместно с УГХ администрации города проанализировали ситуацию и выявили территории, где на данный момент не хватает контейнеров. В перечень вошли такие микрорайоны как Кресты, Псковкирпич, Лепеши, Учхоз.

Новые контейнеры находятся на улице Поклонная Горка, вблизи дома № 1 (вывоз по вторникам), Моховая, вблизи дома № 12 (вывоз по вторникам), улица Малолопатинская, вблизи дома № 12 (вывоз по средам), улица Советской Армии, вблизи дома № 79Б (вывоз по средам), улица Софьи Ковалевской, вблизи дома № 10/1 (вывоз по средам).

В компании отметили, что решается вопрос об установке контейнеров на улице Декабристов и Лунинской. Контейнеры объемом 1,1 кубометра поставят в деревнях Митрохово и Силово-Медведово (вывоз еженедельно по понедельникам).

Дальнейшая установка контейнеров в частном секторе продолжится.