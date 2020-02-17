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Экономика

На обновление псковского автопарка планируется направить 1.2 млрд рублей

17 февраля 2020 года, 14:38

Для «Псковпассажиравтотранса» планируется приобрести около 200 новых автобусов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, вопросы комплексного развития регулярных пассажирских перевозок на территории региона обсуждались на совещании, которое провел губернатор области Михаил Ведерников.

Планы по обновлению автопарка стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым губернатором с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. На эти цели планируется направить более 1,2 млрд рублей. Это будут современные модели транспорта разной вместимости, в том числе, автобусы, работающие на газомоторном топливе. Автобусы поступят на баланс транспортного предприятия в конце 2020 года.

«Нами будут приняты все меры, чтобы предприятие работало максимально эффективно, исключив непрофильные расходы. Необходимо также привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной»,- отметил губернатор.

По словам и.о. директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрия Киргинцева, что в настоящее время на предприятии реализуется комплекс антикризисных мер. В течение четырех месяцев за счет новых подходов к организации работы ремонтной зоны и оптимизации производственных процессов предприятия уже удалось сэкономить несколько миллионов рублей.

Стороны также рассмотрели различные аспекты внедрения новой системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте региона. В рамках встречи руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин представил Михаилу Ведерникову макеты транспортных карт, которые будут внедрены в регионе уже в марте. 

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