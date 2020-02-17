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Общество

Псковские школы стали участниками всероссийской программы «Школьный музей Победы»

17 февраля 2020 года, 13:04

К программе добровольной сертификации, предложенной Музеем Победы, присоединись пять школьных музеев Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, это Середкинская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова, Павская средняя общеобразовательная школа, Естественно-математический лицей № 20 г. Пскова, средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (Псков).

В мероприятиях программы «Школьный музей Победы» приняли участие почти 6 тыс школьников и более 550 педагогов из 74 образовательных организаций. С момента запуска сертификации в ноябре 2019 года участниками стали 248 учебных заведений более чем из 50 регионов России. Почти половина из них - это сельские школы. К программе добровольной сертификации присоединились военно-исторические, историко-бытовые, краеведческие, исторические и естественно-научные школьные музеи.

Отметим, что программа «Школьный музей Победы» позволяет создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы. Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и войдут в рейтинг лучших школьных музеев страны. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы. Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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