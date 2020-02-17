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Происшествия

Пьяный мужчина зарезал двух женщин в Островском районе

17 февраля 2020 года, 12:25

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Островского района. Как сообщили «Псковской правде» в областной прокуратуре, мужчина обвиняется в убийстве двух человек. По версии следствия, 23 февраля 2019 года в период с 22.00 часов до 22.20 часов он, находясь в доме сожительницы, поссорился с ней и ее матерью и нанес им ножевые ранения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицию вызвала сожительница, но когда сотрудники прибыли на место происшествия они обнаружили тела обеих женщин без признаков жизни. Злоумышленник пытался скрыться через балкон квартиры, но был задержан.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

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