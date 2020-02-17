Участок дороги протяженностью 4,2 км отремонтируют в Стругнокрасненском районе

Участок дороги Струги Красные - Ляды протяженностью 4,2 км в Стругокрасненском районе отремонтирует ООО «ДАФ». Как сообщили «Псовской правде» в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на участке с 1,2 по 5,3 км будет выполнено фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, нанесена разметка, укреплены обочины, также подрядчик отремонтирует пропускные трубы и автобусную остановку. Кроме того, будут установлены оцинкованные барьерные ограждения.

На эти цели будет направлено 46,2 млн рублей. Ремонт проводится в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Окончание ремонта участка дороги запланировано на 14 августа.

ООО «ДАФ» стало победителем электронного аукциона на определение подрядной организации на выполнение ремонтных работ в Стругокрасненском районе.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «БКАД» будет отремонтировано свыше 153 км автомобильных дорог Псковской области, в том числе более 124 км дорог регионального значения и более 29 км дорог Псковской городской агломерации.