Бежаницкие педагоги везут с конкурса «Учитель будущего» книги и сертификаты на обучение

В воскресенье, 16 февраля, завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа.

В этом конкурсе участвовала и команда из Псковской области, которую представляли преподаватели Бежаницкой средней школы - Ольга Васильева, Ирина Васильева и Дмитрий Спиридонов. К сожалению, в финал они не пробились.

Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, победителями стали 11 команд из Санкт-Петербурга и одна команда учителей из Ленобласти, из Гатчинской гимназии.

«Три дня 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего».