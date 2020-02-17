Бежаницкие педагоги везут с конкурса «Учитель будущего» книги и сертификаты на обучение

В воскресенье, 16 февраля, завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа.
В этом конкурсе участвовала и команда из Псковской области, которую представляли преподаватели Бежаницкой средней школы - Ольга Васильева, Ирина Васильева и Дмитрий Спиридонов. К сожалению, в финал они не пробились.
Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, победителями стали 11 команд из Санкт-Петербурга и одна команда учителей из Ленобласти, из Гатчинской гимназии.
«Три дня 50 команд учителей из семи регионов Северо-Западного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего».
В финал конкурса вышли команды из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Фото пресс-службы организаторов конкурса.
На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. «Самое важное на очных полуфиналах – это обратная связь от участников конкурса. Мы постарались создать условия, чтобы учителя воспринимали конкурс не столько, как состязание, сколько как площадку для обмена опытом, место интересных и полезных знакомств. Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга», – подчеркнул Андрей Богданцев.
Но наши полуфиналисты тоже ушли не с пустыми руками, а с подарками: каждый учитель получил две книги: «Путешествие в историю крылатых слов и выражений» Э.А. Вартаньяна и «Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски» Г.В. Лобастова, а также сертификат на бесплатное обучение, курсы повышение квалификации, по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.
Кстати, учителя из Бежаницкой школы рассказывали корреспонденту «Псковской правды» о своих первых впечатлениях от конкурса.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.