Директор великолукского магазина обнаружила в выручке фальшивую пятитысячную купюру

В Великих Луках выявлена очередная поддельная банкнота достоинством 5 тысяч рублей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, фальшивую купюру обнаружили в продуктовом магазине по улице Зверева 16 февраля. О неприятной находке в полицию сообщила директор магазина. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Также в полиции напомнили, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не надо пытаться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.