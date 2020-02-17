Псковская область поднялась на три пункта в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Псковская область поднялась за год на три пункта в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2019 год. Как сообщают РИА Новости, первое место в ТОПе российских регионов с наиболее благоприятными условиями жизни занимает Москва, второе место — Санкт-Петербург, третье — Московская область, четвертое — Республика Татарстан. Последние места в рейтинге занимают Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Псковская область занимает в рейтинге 55-е место. По сравнению с предыдущим годом это на три пункта выше (в 2018 году наш регион занимал 58-е место). Более того, уровень жизни в Псковской области выше, чем например, у наших соседей — Новгородской области, которая занимает в рейтинге 65-е место.