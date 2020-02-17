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Происшествия

Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове

17 февраля 2020 года, 09:50

16 февраля в 18.15 у дома 53 по Рижскому проспекту в Пскове «Мерседес» под управлением мужчины 1987 года совершил наезд на пешехода - молодого человека 1996 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, он получил ушибы, но от госпитализации отказался. Водитель был трезв.

Также 16 февраля в 20.20 на 19 км дороги Псков -Гдов в Псковском районе водитель УАЗ, мужчина 1961 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полос и совершил столкновение с автомобилем под управлением женщины 1976 года. В результате водитель УАЗа получил ушибы головы и грудной клетки, не госпитализирован. Автоледи получила рану руки, не госпитализирована. Проводится проверка.

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