Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове

16 февраля в 18.15 у дома 53 по Рижскому проспекту в Пскове «Мерседес» под управлением мужчины 1987 года совершил наезд на пешехода - молодого человека 1996 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, он получил ушибы, но от госпитализации отказался. Водитель был трезв.

Также 16 февраля в 20.20 на 19 км дороги Псков -Гдов в Псковском районе водитель УАЗ, мужчина 1961 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полос и совершил столкновение с автомобилем под управлением женщины 1976 года. В результате водитель УАЗа получил ушибы головы и грудной клетки, не госпитализирован. Автоледи получила рану руки, не госпитализирована. Проводится проверка.