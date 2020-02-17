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Культура

В Пушкинских Горах завершились съемки нового фильма с участием Сергея Безрукова

17 февраля 2020 года, 09:28

В Пушкинских Горах Псковской области завершились съемки фильма «Учености плоды». Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области со ссылкой на киностудию «Ленфильм», картина режиссера Игоря Угольникова рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны на территории Пушкинских Гор и села Михайловское во время немецкой оккупации.

«Это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины», - цитирует Информационный туристский центр режиссера и генпродюсера фильма Игоря Угольникова.

В фильме задействованы известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

Картину «Учености плоды» снимала студия «Корнер Ворк» при поддержке киностудии «Ленфильм», правительства Санкт-Петербурга и Министерства культуры РФ.

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