Полиция поймала водителей, севших за руль пьяными повторно

В Пскове, Великих Луках, Пушкиногорском и Дновском районах дорожноя полиция установила нетрезвых водителей, которые сели пьяными за руль повторно. Теперь им грозит более серьезное - не административное, а уголовное наказание.

Список нарушителей довольно большой.

Так, в Великих Луках 12 февраля около 15.55 часов у дома 48 по улице Новосокольнической на автомашине "Рено Меган" следовал 34-летний житель города Великие Луки, который находился в нетрезвом состоянии.

14 февраля в 04.12 часов у дома 26 по улице Красноармейской города Пскова полицейские остановили для проверки автомашину «ГАЗ-3110». Выяснилось, что автомобилем управлял местный житель, 1984 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А утром 14 февраля у дома 6 по улице Ленина п. Пушкинские Горы полицейские остановили для проверки автомобиль "УАЗ-330356". Выяснилось, что транспортом управлял местный житель, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения. Также 14 февраля около 21.32 часов у дома 7 по ул. Ленина п.Пушкинские Горы водитель автомашины "БМВ 525", 1981 года рождения, находился за рулем в нетрезвом виде.

15 февраля около 12.10 часов на 271 км автодороги Санкт-Петербург - Невель, д.Подборовье, Псковского района, 42-летний водитель автомобиля "Митсубиси L200", управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин задержан в административном порядке. Кроме того, 15 февраля в 22.40 часов у дома 24 по улице Петровской города Пскова, сотрудниками полиции был остановлен автомобиль "Форд Фокус", под управлением местного жителя 1987 года рождения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

А около 19.10 часов того же дня, у дома 1 по улице Заводской города Дно, 37-летний водитель автомобиля "Мерседес Е240", совершил ДТП. Как показала проверка, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде.

По каждому факту в полиции проводят проверку.