Мошенники снова украли деньги с банковских карт жителей области

На этот раз жертвами мошенников стали жители Великих Лук и Локни.

Так 12 февраля великолучанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенник действовал по привычной схеме: заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. Великолучанка сообщила данные своей банковской карты и лишилась 69 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют в полиции.

А жительнице поселка Локня, 1975 года рождения, 13 февраля позвонил незнакомец, который тоже представился сотрудником банка и под предлогом, якобы, возврата списанных с ее банковской карты денег похитил с ее карты около 15 тысяч рублей. Ведется проверка.

В полиции призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!