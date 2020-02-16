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Происшествия

Мошенники снова украли деньги с банковских карт жителей области

16 февраля 2020 года, 12:43

На этот раз жертвами мошенников стали жители Великих Лук и Локни.

Так 12 февраля великолучанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 Мошенник действовал по привычной схеме: заявил, что с  банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. Великолучанка сообщила данные своей банковской карты  и лишилась 69 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют в полиции.

А жительнице поселка Локня, 1975 года рождения, 13 февраля позвонил незнакомец, который тоже представился сотрудником банка и под предлогом, якобы, возврата списанных с ее банковской карты денег похитил с ее карты  около 15 тысяч рублей. Ведется проверка.

В полиции призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!


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