Полиция ищет без вести пропавшую в Псковском районе женщину

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Цветкову Наталью Анатольевну, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Всех, кто располагает информацией о том, где в настоящее время может находиться Наталья Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.



