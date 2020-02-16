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Происшествия

Полиция ищет без вести пропавшую в Псковском районе женщину

16 февраля 2020 года, 10:04

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Цветкову Наталью Анатольевну, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Всех, кто располагает информацией о том, где в настоящее время может находиться Наталья Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.



Полиция ищет без вести пропавшую в Псковском районе женщину
Фото предоставлено УМВД России
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