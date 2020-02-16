Неработающие псковичи фиктивно зарегистрировали гражданина Таджикистана

В Пскове и Куньинском районе несколько местных жителей фиктивно зарегистрировали у себя иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, не работающие жители Пскова, 1988 и 1990 г.р., в доме по улице Инженерной в городе Пскове осуществили фиктивную регистрацию гражданина из Республики Таджикистан. Мужчина и женщина дали признательные показания.

В доме в деревне Груздово Куньинского района с августа 2017 года безработный местный житель, 1978 года рождения, фиктивно зарегистрировал двух граждан Республики Узбекистан. Мужчина тоже дал признательные показания.

По данным фактам полиция проводит проверки.