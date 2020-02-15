Старейшее плодовое дерево Псковской области увидели участники экскурсии по Овсищу

В субботу, 15 февраля, в псковском микрорайоне Овсище состоялась экскурсия, ставшая частью проекта «Городская среда» (узнать о других событиях проекта или смотреть фоторепортаж с открытия выставки в галерее «Цех»). В качестве гида выступил краевед Олег Ивченко, автор книги «Овсище в алмазах», 50 лет живущий микрорайоне. Экскурсанты смогли увидеть старейшее плодовое дерево Псковской области – грушу высотой 13 метров, растущую посреди тротуара на улице Алехина. Известный агроном Алексей Казарин определил возраст дерева в 160 лет. В настоящее время на груше закреплена информационная табличка. Олег Ивченко пригласил 5-10 мая полюбоваться на цветение дерева.

Также он показал пустырь между жилым комплексом «Афины» и улицей Алехина, на котором в годы немецкой оккупации располагался Шталаг – лагерь для военнопленных с функциями транзита и распределения на работы. В советские годы в бараках сначала располагался исправительно-трудовой лагерь, заключенные которого изготавливали фарфоровые изоляторы. Позже в бараках разместилось училище, среди преподавателей которого находился Александр Стройло, нынешний главный художник Псковского театра драмы. Один из бараков сохранился до сих пор, он стоит на улице Ижорского батальона напротив «Афин».

Участники экскурсии увидели парковку «Ракета», на месте которой в советские годы стояло списанное речное судно, работавшее в качестве кафе. Позже оно было распилено на металлолом. Одна из остановок состоялась у Чертова ручья, получившего свое название из-за того, что часть его протекает под землей, вымывая в породе пустоты, часть из которых находится под «Афинами». Ручью, по данным геологов, 10-12 тысяч лет. Оживление в экскурсию внесла пара плававших тут уток. Олег Ивченко поделился воспоминаниями старожилов, которые рассказывали, что раньше ручей был столь полноводным, что летом в нем купались дети. В письменных источниках ручей впервые упомянут в связи с осадой Пскова в 1615 году шведскими войсками во главе с Густавом-Адольфом, устроившим на ручье королевскую ставку. Его дерновый город окружали земляные валы высотой до трех метров, внутри были улицы и даже площади.