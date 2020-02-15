Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)

Днем в субботу, 15 февраля, между 12 и 13 часами недалеко от деревни Подборовье в Псковском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Трое из пострадавших - дети. Все они госпитализированы. По информации полиции, травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших.