Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)

Днем в субботу, 15 февраля, между 12 и 13 часами недалеко от деревни Подборовье в Псковском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Трое из пострадавших - дети. Все они госпитализированы. По информации полиции, травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших.
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «Мицубиши» столкнулся с тремя другими машинами, которые в этот момент стояли.
Водитель автомобиля получил легкие травмы, госпитализация не потребовалась. По предварительной информации, он был пьян.
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Работает оперативно-следственная группа, на место аварии выезжал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. По имеющимся оценкам, водитель, спровоцировавший аварию, будет подвергнут административному наказанию.
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.