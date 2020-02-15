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Происшествия

Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)

15 февраля 2020 года, 14:43

Днем в субботу, 15 февраля, между 12 и 13 часами недалеко от деревни Подборовье в Псковском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Трое из пострадавших - дети. Все они госпитализированы. По информации полиции, травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «Мицубиши» столкнулся с тремя другими машинами, которые в этот момент стояли.

Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Водитель автомобиля получил легкие травмы, госпитализация не потребовалась. По предварительной информации, он был пьян.
Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Работает оперативно-следственная группа, на место аварии выезжал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. По имеющимся оценкам, водитель, спровоцировавший аварию, будет подвергнут административному наказанию.

Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)
ДТП произошло на Ленинградском шоссе у деревни Подборовье.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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