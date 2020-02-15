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Происшествия

В камуфлированной куртке в последний раз видели пропавшего в Пскове Александра Иванова (ФОТО)

15 февраля 2020 года, 11:04

В Пскове полиция продолжает искать Иванова Александра Геннадьевича 1975 года рождения. В последний раз его видели 5 сентября 2018 года. Он является уроженцем поселка Брусово Тверской области.

ПРИМЕТЫ

Около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

В камуфлированной куртке в последний раз видели пропавшего в Пскове Александра Иванова (ФОТО)
Александр Иванов.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области.
БЫЛ ОДЕТ

Чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка через плечо.

Тех, кому что-либо известно об Александре Иванове просят обращаться в полицию по телефонам 8 (8112) 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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