В камуфлированной куртке в последний раз видели пропавшего в Пскове Александра Иванова (ФОТО)

В Пскове полиция продолжает искать Иванова Александра Геннадьевича 1975 года рождения. В последний раз его видели 5 сентября 2018 года. Он является уроженцем поселка Брусово Тверской области.
В Пскове полиция продолжает искать Иванова Александра Геннадьевича 1975 года рождения. В последний раз его видели 5 сентября 2018 года. Он является уроженцем поселка Брусово Тверской области.
Около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.
Чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка через плечо.
Тех, кому что-либо известно об Александре Иванове просят обращаться в полицию по телефонам 8 (8112) 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.