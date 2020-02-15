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Общество

Участники антинаркотического рейда проверили студенческое общежитие в Пскове

15 февраля 2020 года, 10:50

Сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, члены комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторы ПДН провели антинаркотический рейд в общежитии Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. В рейде также приняла участие кинологическая служба.

Обследованы были жилые комнаты и подсобки, территория рядом с общежитием. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время рейда не нашли фактов распространения наркотических средств и психотропных веществ, их пропаганды, признаков и следов употребления.

Студенты получили листовки и разъяснения об ответственности за нарушение антинаркотического законодательства. 

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