Участники антинаркотического рейда проверили студенческое общежитие в Пскове

Сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, члены комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторы ПДН провели антинаркотический рейд в общежитии Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. В рейде также приняла участие кинологическая служба.

Обследованы были жилые комнаты и подсобки, территория рядом с общежитием. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время рейда не нашли фактов распространения наркотических средств и психотропных веществ, их пропаганды, признаков и следов употребления.

Студенты получили листовки и разъяснения об ответственности за нарушение антинаркотического законодательства.