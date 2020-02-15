Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Погибшему в Чечне Андрею Кирикову открыли памятную доску в Пыталово

15 февраля 2020 года, 10:16

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») накануне принял участие в Пыталово в открытии мемориальной доски старшему сержанту Андрею Кирикову. Она появилась в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа. В церемонии также приняла участие глава муниципалитета Вера Кондратьева.

Андрей Кириков погиб 15 января 2000 года в ходе боевых действий в Чечне. Орденом Мужества он награжден посмертно.

«Заметил, что молодежь очень живо интересуется историей своей страны и своего края. Призвал их не забывать героических поступков земляков и равняться на них, - написал Юрий Сорокин в своем аккаунте в «Инстаграме». – Уверен, у подрастающего поколения, которое так трепетно относится к своим героям, обязательно получится сохранить всю правду о военной истории нашей страны и донести ее до своих потомков».

Также состоялась передача копии Знамени Победы филиалу. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полиция: Спровоцировавший аварию в Подборовье с пятью пострадавшими был пьян (ФОТО)
В камуфлированной куртке в последний раз видели пропавшего в Пскове Александра Иванова (ФОТО)
Участники антинаркотического рейда проверили студенческое общежитие в Пскове
Пскович показал лучший в Европе результат по прыжкам в длину
Педагоги из Псковской области вызвали повышенный интерес на конкурсе «Учитель будущего»
Псковичей и великолучан обманули на одном из популярных сайтов
Участники рейда по школьному питанию подвели итоги
Губернатор Михаил Ведерников случайно оказался на свадьбе
Михаил Ведерников передал новый экспонат в музей круппского Дома культуры

Комментарии

Авторизация
No comments
Скачет давление – что делать

Общество / Здоровье
14 февраля 10:52

Скачет давление – что делать

«Качели» могут привести к обмороку даже при смене положения тела
«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

Общество / Здоровье
13 февраля 12:34

«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

Главный санитарный врач рассказал о гуляющих в регионе нескольких видах гриппа

С доставкой или никак

Общество
12 февраля 13:19

С доставкой или никак

Рост цены на газ в баллонах возмутил жителей области и заинтересовал антимонопольщиков, продавцы грозятся совсем уйти с рынка