Погибшему в Чечне Андрею Кирикову открыли памятную доску в Пыталово

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин («Единая Россия») накануне принял участие в Пыталово в открытии мемориальной доски старшему сержанту Андрею Кирикову. Она появилась в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа. В церемонии также приняла участие глава муниципалитета Вера Кондратьева.

Андрей Кириков погиб 15 января 2000 года в ходе боевых действий в Чечне. Орденом Мужества он награжден посмертно.

«Заметил, что молодежь очень живо интересуется историей своей страны и своего края. Призвал их не забывать героических поступков земляков и равняться на них, - написал Юрий Сорокин в своем аккаунте в «Инстаграме». – Уверен, у подрастающего поколения, которое так трепетно относится к своим героям, обязательно получится сохранить всю правду о военной истории нашей страны и донести ее до своих потомков».

Также состоялась передача копии Знамени Победы филиалу.