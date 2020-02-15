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Спорт

Пскович показал лучший в Европе результат по прыжкам в длину

15 февраля 2020 года, 09:53

Легкоатлет из Пскова Евгений Караваев зафиксировал лучший результат в Европе и второй в мире в прыжках в длину среди легкоатлетов до 20 лет. На Кубке Москвы среди юниоров в прыжках в длину он на 13 сантиметров улучшил предыдущее свое достижение, показав результат 7 м 53 см и заняв первое место.

Пскович показал лучший в Европе результат по прыжкам в длину
Евгений Караваев демонстрирует небывалую форму на старте сезона.
Фото предоставлено спортсменом.

Достигнутый на Кубке Москвы показатель является лучшим результатом в прыжках длину среди спортсменов до 20 лет в Европе и вторым результатом в мире.

А спустя неделю, выступая на взрослом Чемпионате Москвы, Караваев еще на 5 см улучшил личный показатель (7 м 58 см) и завоевал бронзовую медаль.

Следом Караваев удачно выступил на Первенстве России в Волгограде для спортсменов до 20 лет, завоевав бронзу, а сейчас находится в Санкт-Петербурге, где вместо приболевшей тренера Татьяны Таганской помогает в выступлении Наталье Спиридоновой, выступающей на Первенстве страны до 23 лет в прыжках в высоту.

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«В прошлом году мы много времени потеряли из-за моей травмы. Но в этом году многое изменили с тренером в системе подготовки, и я доволен результатом и надеюсь еще улучшить его по ходу сезона», - поделился легкоатлет.

Легкоатлет является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области, тренеров Веры Васильевны Яковлевой и Татьяны Михайловны Таганской.

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