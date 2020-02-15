Пскович показал лучший в Европе результат по прыжкам в длину

Легкоатлет из Пскова Евгений Караваев зафиксировал лучший результат в Европе и второй в мире в прыжках в длину среди легкоатлетов до 20 лет. На Кубке Москвы среди юниоров в прыжках в длину он на 13 сантиметров улучшил предыдущее свое достижение, показав результат 7 м 53 см и заняв первое место.

Достигнутый на Кубке Москвы показатель является лучшим результатом в прыжках длину среди спортсменов до 20 лет в Европе и вторым результатом в мире.

А спустя неделю, выступая на взрослом Чемпионате Москвы, Караваев еще на 5 см улучшил личный показатель (7 м 58 см) и завоевал бронзовую медаль.

Следом Караваев удачно выступил на Первенстве России в Волгограде для спортсменов до 20 лет, завоевав бронзу, а сейчас находится в Санкт-Петербурге, где вместо приболевшей тренера Татьяны Таганской помогает в выступлении Наталье Спиридоновой, выступающей на Первенстве страны до 23 лет в прыжках в высоту.