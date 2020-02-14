Псковичей и великолучан обманули на одном из популярных сайтов

Мошенники снова обманули жителей Псковской области.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 февраля жительнице Великих Лук, 1965 года рождения, позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денег снял с банковской карты великолучанки около 19 тысяч рублей. По такой же схеме у псковички, 1972 годов рождения, 13 февраля с банковской карты мошенники похитили девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Неудачей для псковича и двух жителей Великих Лук стали попытки приобрести кофе-машину, металлоискатель и автомобиль через один из известных сайтов в Сети. Интернет-мошенники обманули доверчивых покупателей и завладели их деньгами на общую сумму около 180 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.