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Происшествия

Псковичей и великолучан обманули на одном из популярных сайтов

14 февраля 2020 года, 17:00

Мошенники снова обманули жителей Псковской области. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 февраля жительнице Великих Лук, 1965 года рождения, позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денег снял с банковской карты великолучанки около 19 тысяч рублей. По такой же  схеме у псковички, 1972 годов рождения, 13 февраля с банковской карты мошенники похитили девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Неудачей для псковича и двух жителей Великих Лук стали  попытки приобрести кофе-машину, металлоискатель и автомобиль через один из известных сайтов в Сети. Интернет-мошенники обманули доверчивых покупателей и  завладели их деньгами на общую сумму около 180 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. 

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