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Общество

Участники рейда по школьному питанию подвели итоги

14 февраля 2020 года, 16:34

Родители, общественники, джурналисты проверили качество питания в общеобразовательной школе № 47.

«Член партии «Единая Россия» Фаина Науменко в составе делегации вместе с родителями, общественниками, представителями СМИ проверили качество питания в общеобразовательной школе № 47.

Участники мониторинга смогли посмотреть, как организовано питание детей в школах, продегустировать блюда из меню, оценить их вкусовые качества и внешний вид, оценить состояние обеденного зала и пищеблока.

- «5+» поставлю за обед в этой школе, - сказала Фаина Науменко. - Рис рассыпчатый, соус белого цвета дети любят больше, чем томатный. Тефтели сочные, хорошо промолотое мясо. Чай не переслащенный, все в меру. Столовая чистая, новый пищеблок. Надо данную школу приводить в пример остальным городским образовательным учреждениям», - такая запись появилась на странице главы города Елены Порлонской в социальной сети «Фэйсбук».

Рейды прошли  в 28 образовательных учреждениях города. В них приняли участие около 145 родителей и псковских партийцев. 

Инициативу Пскова по мониторингу питания в школах подхватили другие регионы.

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