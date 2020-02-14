Губернатор Михаил Ведерников случайно оказался на свадьбе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приехав на встречу с ветеранами в Печорский дом культуры, случайно оказался на свадьбе, пишет Псковское агентство информации. Молодожены и их гости столкнулись с главой региона в фойе Дома культуры.

Губернатор вручил растерявшимся новобрачным подарок, цветы и сделал с ними совместное фото на память.

Ранее Михаил Ведерников встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Спасибо и за колоссальный труд в послевоенное время. Для нас особая честь соответствовать вашему трудовому и ратному подвигу. С праздником вас и низкий поклон, - сказал Михаил Ведерников ветеранам.

Глава региона вручил ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы.