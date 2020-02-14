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Общество

Губернатор Михаил Ведерников случайно оказался на свадьбе

14 февраля 2020 года, 16:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приехав на встречу с ветеранами в Печорский дом культуры, случайно оказался на свадьбе, пишет Псковское агентство информации.  Молодожены и их гости столкнулись с главой региона в фойе Дома культуры. 

Губернатор вручил растерявшимся новобрачным подарок, цветы и сделал с ними  совместное фото на память. 

Ранее Михаил Ведерников встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Спасибо и за колоссальный труд в послевоенное время. Для нас особая честь соответствовать вашему трудовому и ратному подвигу. С праздником вас и низкий поклон, - сказал  Михаил Ведерников  ветеранам. 

Глава региона вручил ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы.

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