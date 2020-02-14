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Культура

Михаил Ведерников передал новый экспонат в музей круппского Дома культуры

14 февраля 2020 года, 15:33

Губернатор  Михаил Ведерников приехал в Круппский сельский Дом культуры в Печорском районе, пишет Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников осмотрел ДК, который в прошлом году получил грант в размере 300 тысяч рублей за победу в конкурсе на лучшее поселение. На эти деньги купили микрофоны, светомузыку, мебель и  сделали  ремонт. Михаилу Ведерникову показали также небольшой музей. Один из уникальных экспонатов — игрушечный Дед Мороз 1934 года. Михаил Ведерников передал в коллекцию музея новый экспонат — кованую ладью от псковских мастеров. 

-У вас хороший задел. Далеко не каждый сельский дом культуры такой активный. Мы будем помогать таким, как вы, - сказал Михаил Ведерников. 

Работники  отметили, что после ремонта Дом культуры стал «райским местечком».

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