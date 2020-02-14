Великолучанка расплатилась за снятие порчи золотом и деньгами

В Великих Луках разыскивают лже-целительницу, которая обманула пожилую женщину.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в квартиру одного из домов по улице Новоселенинской к пенсионерке 1948 года рождения, зашла незнакомка и сообщила, что с нее и ее родственников нужно снять порчу, но это стоит денег. Пенсионерка отдала мошеннице девять тысяч рублей, золотые серьги и кольца.

Другая великолучанка пострадала от действий мошенницы, которая сначала предложила купить мед, а потом разменять деньги. Гостья обменяла шесть двухтысячных купюр, принадлежащих хозяйке, на 12 тысячерублевых бумажек, которые, как выяснилось позднее, оказались билетами банка приколов.

Полиция устанавливает личность злоумышленницы и просит быть осторожнее, не верить лже-врачевателям и не пускать домой незнакомцев.