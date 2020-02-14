Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»

Они набрали наибольшее число голосов на сайте «Псковской правды». Класс из Усвят впервые в тройке лидеров. Пскова в финале не было два предыдущих года. А вот ребята из Новосокольников в прошлом году взяли главный приз – билеты в аквапарк – в прошлом году.

Напомним, «Первоклассная баталия» началась осенью, после выхода журнала «Я – первоклассник!» со снимками всех первых классов Псковской области. Состоялось уже два этапа конкурса. На первом из всех фотографий читатели выбрали по одному классу от каждого района. На втором этапе определилась тройка финалистов.

Третий этап стартует 19 февраля, когда в газете «Псковская правда – Вече» будет опубликован купон для голосования. Всего таких купонов будет опубликовано четыре – 19 и 26 февраля, 4 и 11 марта. Призовые места в тройке распределятся в зависимости от числа собранных купонов. Купоны собирает классный руководитель.