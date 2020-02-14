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Конкурсы

Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»

14 февраля 2020 года, 14:38

В финал фотоконкурса для первоклассников Псковской области вышли школьники из Пскова, Новосокольников и Усвят.

Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»
Псков, 1Г из Лицея экономики и основ предпринимательства №10.
Фото из конкурсных материалов.
Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»
1 класс из Усвятской средней общеобразовательной школы.
Фото из конкурсных материалов.
Стали известны финалисты конкурса «Первоклассная баталия»
1Г из средней школы Новосокольников.
Фото из конкурсных материалов.

Они набрали наибольшее число голосов на сайте «Псковской правды». Класс из Усвят впервые в тройке лидеров. Пскова в финале не было два предыдущих года. А вот ребята из Новосокольников в прошлом году взяли главный приз – билеты в аквапарк – в прошлом году.

Напомним, «Первоклассная баталия» началась осенью, после выхода журнала «Я – первоклассник!» со снимками всех первых классов Псковской области. Состоялось уже два этапа конкурса. На первом из всех фотографий читатели выбрали по одному классу от каждого района. На втором этапе определилась тройка финалистов.

Третий этап стартует 19 февраля, когда в газете «Псковская правда – Вече» будет опубликован купон для голосования. Всего таких купонов будет опубликовано четыре – 19 и 26 февраля, 4 и 11 марта. Призовые места в тройке распределятся в зависимости от числа собранных купонов. Купоны собирает классный руководитель.

ПРИЗЫ

1 место – посещение игровой комнаты и просмотр мультика в кино-развлекательном центре «Волшебный город» (Псков).

2 место – прогулка на теплоходе по реке Великой.

3 место – интерактивная программа в Псковском музее.

Организаторы конкурса не занимаются доставкой победителей к месту получения призов. 

Напомним, что сейчас проходит ещё один фотоконкурс, организованный «Псковской правдой» - «Селфи с классиком» для учеников с 5 по 11 класс. Условия конкурса размещены ЗДЕСЬ.

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