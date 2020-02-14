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Экономика

На границе с Беларусью отремонтируют дорогу

14 февраля 2020 года, 14:19

Подрядчиком на ремонт участка дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Компания отремонтирует  участок протяженностью 3,7 км. Работы  проведут в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик сделает фрезерование старого покрытия, заменит и выровняет верхний слой дорожного покрытия, укрепит обочины, отремонтирует пропускные трубы и  автобусную остановку, нанесет разметку термопластиком.

Сумма контракта составила 46,1 млн рублей. Срок окончания ремонтных работ по контракту — 1 августа 2020 года.

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