На границе с Беларусью отремонтируют дорогу

Подрядчиком на ремонт участка дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Себежском районе стало ООО «Автомобильные дороги Пскова». Компания отремонтирует участок протяженностью 3,7 км. Работы проведут в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик сделает фрезерование старого покрытия, заменит и выровняет верхний слой дорожного покрытия, укрепит обочины, отремонтирует пропускные трубы и автобусную остановку, нанесет разметку термопластиком.
Сумма контракта составила 46,1 млн рублей. Срок окончания ремонтных работ по контракту — 1 августа 2020 года.